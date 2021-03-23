В США в результате стрельбы в супермаркете погибли 10 человек

Как сообщила глава полиции города Боулдер в штате Колорадо, подозреваемый взят под стражу. Информации о мотивах нападавшего пока нет.

В городе Боулдер в штате Колорадо в результате стрельбы в супермаркете погибли по меньшей мере десять человек, в том числе один полицейский.

Как сообщила глава местной полиции Марис Херольд, подозреваемый взят под стражу.

Изначально СМИ сообщали, что жертвами не менее трех выстрелов стали шесть человек. По данным агентств, неизвестный открыл огонь на парковке магазина, после этого зашел внутрь. Впоследствии тело одного из погибших нашли на стоянке, там же стоял автомобиль с футляром для винтовки. Как сообщает AP, после того, как стрельба закончилась, из здания вывели мужчину в наручниках, он был без рубашки и с окровавленной ногой. Однако неизвестно, был ли это нападавший или нет. По данным полиции, подозреваемый стал единственным человеком с травмами, который выжил.

Как сообщила пресс-секретарь президента США Джен Псаки, Джо Байден проинформирован о стрельбе.

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