В США трансгендер выиграл конкурс красоты среди женщин

Каталуна Энрикес, считающая себя женщиной, выиграла конкурс красоты «Мисс Серебряный штат США».

Эта победа открывает перед Энрикес дорогу на конкурс «Мисс Невада», а затем на «Мисс США» и «Мисс Вселенная».

В интервью местному новостному агентству Каталуна Энрикес, которая является биологическим мужчиной, назвала выигрыш «торжеством женственности и разнообразия и торжеством того, что ты по-настоящему являешься собой».

Победительница также рассказала, что на предыдущем конкурсе организаторы ее унизили, требуя справку о половой принадлежности.

После чего Энрикес решила решил сделать «осведомленность о трансгендерном сообществе» своей платформой при участии в конкурсе. Именно это помогло ей победить на конкурсе «Мисс серебряный штат США», так как тема трансгендерности набирает популярность.

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