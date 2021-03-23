У Павла Рябикина хотят «отжать» Таможню – блогер

Беглые прихвостни Януковича – Калетник и Клименко тянут на руководящие посты в Таможню своих людей и хотят провести ротацию кадров в ГТС Украины.

Об этом пишет у себя на Фейсбуке блогер Анастасия Азарова.

«Ознакомлю вас с «почетными» номинантами. Евгений Сафонов – во времена регионалов тянул лямку в МВД Украины, птенец Александра Ярового, в Миндоходов занимал должность руководителя одного из подразделений Департамента по борьбе с контрабандой, был на побегушках у Клименко и занимался коррупционными схемами.

Александр Яровой тоже яркая личность. Регионал и сотрудник ГУ МВД Украины. Служил в подразделении внутренней безопасности, затем был переведен в ведомство Клименко, и до сих пор служит ему верой и правдой. Именно Яровой принимал участие в выстраивании коррупционных схем на таможнях по всей стране, а во время Революции Достоинства занимался беспрепятственным ввозом в страну свето-шумовых гранат, спецсредств, резиновых пуль – обеспечивал нужды МВД в деньгах. Сегодня он, переждав смутные времена, остался в ГФС Украины. В общем, типичный оборотень в погонах», – пишет Азарова у себя в ФБ.

Далее она знакомит с Фёдором Семенютой, который возглавляет т/п «Центральный» Киевской таможни. Он находится под прямой протекцией сотрудников СБУ.

От Клименко не отстаёт и Калетник, пишет блогер, который подтягивает Стояновского Алексея: «Алексей и Андрей Стояновские – братья-близнецы, они были личными помощниками Калетника и находились у него в приемной. Отвечали за «неопределенные» вопросы: обеспечивали загон импортеров Киева, Одессы, Львова для организованного выдаивания. Сам Алексей Стояновский – человек, не отягощенный моральными принципами. Идейный борец за денежные знаки».

Блогер Анастасия Азарова рассказывает, что с приходом Степана Дериволкова оба брата Стояновских попали в его сферу влияния, так как последний дружен и близок к Калетнику и нуждается в кадрах.

«Далее идёт набивший руку на «евробляхерах» Тарас Кравченко, который руководит сейчас Волынской таможней. Он имеет большой опыт работы на разных таможенных должностях. В последнее время трудится в поте лица на Руслана Черкасского, который забрал себе «по квоте» Волынский регион. Кравченко отлично налаживает «правильные» внешнеэкономические потоки совместно с Евгением Погребняком. Товарищ Погребняк начинал ещё с Донецка. Он давно дружит с Черкасским, сошлись на почве охоты и пьянок. Сильно рвётся в указанный процесс также и Орест Фирманюк – криминальный миллиардер и лидер контрабандной мафии Украины, который там давненько открыл свой таможенный терминал. На Одесской таможне орудует Алексей Бочко. Занимал разные должности на разных таможнях Украины, а сейчас выполняет все команды и полностью контролируется Дериволковым», – описывает номинантов на должности в Таможне блогер.

Ну, и заключительный в списке таможенных пиявок, по словам блогера, – Сергей Мартынов с Северной таможни: «Бывший эсбэушник, ставленник Александра Власова, командира «Фантома» и директора «черных» сотен, выдвиженца Гройсмана».

Все эти «калетниковско-клименковские» фигуранты сейчас давят Рябикина, пишет в заключении Азарова и задается вопросом: «почему перед глазами у главы таможни разворачиваются такие кадровые ротации оборотней в погонах?».