Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О Бюро экономической безопасности Украины»

БЭБ должно создать условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов.

Бюро экономической безопасности (БЭБ) создаст условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов. Его основной функцией будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушения закона в обороте средств тех или иных бизнес- или государственных структур.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил – Бюро должно стать образцом цивилизованной работы с бизнесом, когда уголовно-процессуальный кодекс Украины правоохранительные органы используют исключительно для борьбы с преступлениями, а не в свою пользу.

Тэги: БЭБ, Закон «О Бюро экономической безопасности Украины»