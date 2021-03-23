В Украину будут пускать людей только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста
Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину.
Соответствующее решение одобрили вчера, 22 марта, во время внеочередного заседания правительства.
«Были внесены изменения, касающиеся пересечения границы. Нами вводится… несмотря на то, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку о проведении тестирования методом ПЦР не позднее 48 часов. С отрицательным результатом этого результата», – сказал Степанов.
Министр добавил, что такие ограничения действуют по всем странам Европы. Украина не является исключением.
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