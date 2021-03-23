МИД России: Отношения России и ЕС разрушены
По словам Лаврова, у России нет отношений с ЕС как с организацией.
Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Евросоюз в разрушении отношений с РФ. Об этом он заявил во вторник, 23 марта, в ходе визита в Китай, сообщает Интерфакс.
«У нас и Китай – добрый сосед, и Европейский союз тоже наш сосед, и мы были всегда заинтересованы в продвижении наших отношений по всем азимутам. Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались только партнеры отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, то, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами», – сказал он.
По словам Лаврова, у России нет отношений с ЕС как с организацией. «Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», – заявил он, отметив, что РФ готова к восстановлению отношений на основе равноправия и баланса интересов.
По словам Лаврова, «США, Европа и Запад в целом по сути дела подменяют дипломатию, искусство которой утрачивают, вот этими шагами по навязыванию всем другим своих правил, которые, они считают, должны лежать в основе миропорядка – не международное право, а правила». «А санкции – это один из видов этих правил», – добавил министр.
Ранее в ЕС перечислили основные разногласия с Россией, где Евросоюз напомнил о действиях России на Донбассе и в Крыму, нарушениях прав человека, гибридных и кибератаках на страны ЕС и деле Алексея Навального. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель накануне заявил, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом.
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