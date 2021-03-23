НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
15:31 23 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине построят флот на Днепре за $200 млн

В рамках проекта Dnipro Transportation построят 16 буксиров-толкачей с гибридными дизельными двигателями и 31 баржу класса Европа-2.

Министерство инфраструктуры одобрило инвестиционный проекта Dnipro Transportation Украинского Дунайского пароходства, сообщается в Facebook компании во вторник, 23 марта.

Проект предусматривает строительство 16 буксиров-толкачей с гибридными дизельными двигателями, 31 баржи класса Европа-2, а также строительство и капитальный ремонт пяти локаций для отстоя и технического обслуживания флота и т.п.

Общая стоимость проекта более 200 миллионов долларов.

«В дальнейшем ЧАО УДП продолжит работать над реализацией проекта Dnipro Transportation с международными финансовыми организациями, Министерством финансов Украины и транспортным комитетом Верховной Рады для получения соответствующих государственных гарантий и отработки привлечения к проекту более широкого круга международных партнеров на взаимовыгодных коммерческих условиях», – говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация проекта позволит осуществить меры по возрождению речного пути E-40, использовать транзитный потенциал Днепра, а также уменьшить нагрузку на украинские дороги и железную дорогу, создаст заказ для судостроительной отрасли и уменьшит объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Источник:
Тэги: флот днепр всу
Loading...

Новости по теме

МИД России: Отношения России и ЕС разрушены

По словам Лаврова, у России нет отношений с ЕС как с организацией.

В Украину будут пускать людей только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста

Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О Бюро экономической безопасности Украины»

БЭБ должно создать условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Почему мощная вытяжка на кухне — не всегда хорошо: 3 момента

17:15  Мир

Во Франции закрыли «представительский центр ДНР»

17:00  Мир

Американский эсминец покинул Черное море

16:13  Украина

В России разбился бомбардировщик – погибли военные

15:42  Мир

В Украине построят флот на Днепре за $200 млн

15:31  Украина

МИД России: Отношения России и ЕС разрушены

14:20  Мир

В Украину будут пускать людей только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста

13:46  Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О Бюро экономической безопасности Украины»

13:32  Украина

У Павла Рябикина хотят «отжать» Таможню – блогер

11:17  Украина

В США в результате стрельбы в супермаркете погибли 10 человек

08:21  Мир

В США трансгендер выиграл конкурс красоты среди женщин

06:08  Мир

Китай ввел санкции против европейских политиков

04:58  Мир

Мбаппе установил исторический рекорд чемпионата Франции

03:32  Мир

Украинская экономика в 2020 году сократилась на 4%

02:50  Украина

Украинский премьер поддержал слова Байдена о Путине-убийце

01:47  Украина

Игрок Английской премьер-лиги хочет стать гражданином Украины

00:44  Украина

Испания легализовала эвтаназию

20:46  Мир

Новости | Слоты