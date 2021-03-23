В Украине построят флот на Днепре за $200 млн
В рамках проекта Dnipro Transportation построят 16 буксиров-толкачей с гибридными дизельными двигателями и 31 баржу класса Европа-2.
Министерство инфраструктуры одобрило инвестиционный проекта Dnipro Transportation Украинского Дунайского пароходства, сообщается в Facebook компании во вторник, 23 марта.
Проект предусматривает строительство 16 буксиров-толкачей с гибридными дизельными двигателями, 31 баржи класса Европа-2, а также строительство и капитальный ремонт пяти локаций для отстоя и технического обслуживания флота и т.п.
Общая стоимость проекта более 200 миллионов долларов.
«В дальнейшем ЧАО УДП продолжит работать над реализацией проекта Dnipro Transportation с международными финансовыми организациями, Министерством финансов Украины и транспортным комитетом Верховной Рады для получения соответствующих государственных гарантий и отработки привлечения к проекту более широкого круга международных партнеров на взаимовыгодных коммерческих условиях», – говорится в сообщении.
Отмечается, что реализация проекта позволит осуществить меры по возрождению речного пути E-40, использовать транзитный потенциал Днепра, а также уменьшить нагрузку на украинские дороги и железную дорогу, создаст заказ для судостроительной отрасли и уменьшит объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
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