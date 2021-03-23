В России разбился бомбардировщик – погибли военные
Врезультате инцидента погибли трое военных.
В районе аэродрома Шайковка в Калужской области потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М, сообщают Baza и РЕН ТВ, а также «Интерфакс» со ссылкой на источник. Позднее информацию подтвердили в Минобороны — там сообщили, что в результате инцидента погибли трое военных.
Крушение произошло при взлете. По словам источника ТАСС, у самолета при взлете сработала система катапультирования.
Из местных жителей никто не пострадал.
Ту-22М — советский сверхзвуковой бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Его разработали в середине 1970-х годов, он до сих пор эксплуатируется. Wikipedia называет его «одним из самых засекреченных авиационных проектов СССР времен «холодной войны»» и уточняет, что он оснащается ядерным вооружением.
Новости по теме
В рамках проекта Dnipro Transportation построят 16 буксиров-толкачей с гибридными дизельными двигателями и 31 баржу класса Европа-2.
По словам Лаврова, у России нет отношений с ЕС как с организацией.
Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину.