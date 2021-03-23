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15:42 23 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В России разбился бомбардировщик – погибли военные

Врезультате инцидента погибли трое военных.

В районе аэродрома Шайковка в Калужской области потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М, сообщают Baza и РЕН ТВ, а также «Интерфакс» со ссылкой на источник. Позднее информацию подтвердили в Минобороны — там сообщили, что в результате инцидента погибли трое военных.

Крушение произошло при взлете. По словам источника ТАСС, у самолета при взлете сработала система катапультирования.

Из местных жителей никто не пострадал.

Ту-22М — советский сверхзвуковой бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Его разработали в середине 1970-х годов, он до сих пор эксплуатируется. Wikipedia называет его «одним из самых засекреченных авиационных проектов СССР времен «холодной войны»» и уточняет, что он оснащается ядерным вооружением.

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Тэги: Калуга, бомбардировщик Ту-22м., погибли военные
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