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17:00 23 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Во Франции закрыли «представительский центр ДНР»

Суд принял решение распустить так называемый представительствкий центр сепаратистов в Марселе.

Во Франции суд во вторник, 23 марта, постановил закрыть расположенный в Марселе представительский центр так называемой «ДНР». Об этом сообщил глава центра Юбер Файяр, передает ТАСС.

«Французский суд постановил во вторник распустить наш представительский центр», – сказал Файяр.

Он отметил, что «апелляционный суд Экс-ан-Прованса принял это решение несмотря на то, что суд первой инстанции ранее признал законность ассоциации».

Файяр расценил это как «посягательство на свободу слова».

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Тэги: Франция, ДНР
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