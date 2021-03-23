Во Франции закрыли «представительский центр ДНР»

Суд принял решение распустить так называемый представительствкий центр сепаратистов в Марселе.

Во Франции суд во вторник, 23 марта, постановил закрыть расположенный в Марселе представительский центр так называемой «ДНР». Об этом сообщил глава центра Юбер Файяр, передает ТАСС.

«Французский суд постановил во вторник распустить наш представительский центр», – сказал Файяр.

Он отметил, что «апелляционный суд Экс-ан-Прованса принял это решение несмотря на то, что суд первой инстанции ранее признал законность ассоциации».

Файяр расценил это как «посягательство на свободу слова».

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