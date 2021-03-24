Макрон призвал Россию и Турцию вывести свои войска из Ливии

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой совета президентства Ливии Мохаммедом аль-Менфи.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что иностранные вооруженные силы, в том числе России и Турции, а также парамилитарные вооруженные формирования должны быть выведены из Ливии.

«Турецкие, российские боевые части и иностранные боевики, завезенные этими или другими странами, должны пойти быстрее, поскольку только объединенная ливийская армия может обеспечить безопасность Ливии», – сказал Макрон.

Президент Франции также сообщил, что в следующий понедельник Франция откроет свое посольство в столице Ливии Триполи, чтобы продемонстрировать свою поддержку новой власти североафриканской страны.

Новое переходное правительство Ливии начало свою работу 16 марта. В его состав входят представители двух враждующих администраций, которые управляли восточными и западными регионами. Это завершило плавный переход власти после десятилетия вооруженного конфликта в стране.

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы защитить эту повестку дня относительно суверенитета и стабильности. В понедельник наше посольство в Триполи вновь откроется, и наш посол вернется на вашу территорию», – сказал Макрон.

Париж закрыл свое посольство после эвакуации около 50 граждан Франции и Великобритании, поскольку в июле 2014 года в Триполи начались бои.

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