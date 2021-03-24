Митрополит ПЦУ умер от коронавируса
В Хмельницком от последствий коронавируса умер митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний Махота.
Отмечается, что митрополит лечился от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.
Известно, что митрополита похоронят в Хмельницком.
В 1996 году он был рукоположен в епископы и назначен епископом Симферопольским и Крымским, а в 1997 году назначен епископом Хмельницким и Каменец-Подольским, управляющим Хмельницкой епархией. В 2004 году был возведен в сан архиепископа, а в 2012 году – в сан митрополита.15 декабря 2018 года вместе со всеми другими архиереями УПЦ КП принял участие в Объединительном соборе в храме Святой Софии.
В объединенной поместной Православной Церкви Украины был заместителем председателя Синодальной Уставной комиссии.
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