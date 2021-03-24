В Израиле прошли четвертые за два года выборы в парламент
Наблюдатели не исключают вероятности проведения в ближайшем будущем пятых выборов, если переговоры о коалиции ничем в итоге не завершатся.
Уже четвертые за два года парламентские выборы в Израиле прошли во вторник при высокой явке. На 120 кресел в парламенте претендуют кандидаты от 37 партий. По данным ЦИК, в Израиле для участия в выборах зарегистрированы 6,578 млн избирателей.
Через неделю президент Израиля Реувен Ривлин начнет консультации с представителями прошедших в Кнессет партий, по итогам которых должен поручить одному из депутатов создать правительственную коалицию.
Наблюдатели не исключают вероятности проведения в ближайшем будущем пятых выборов, если результаты нынешнего голосования, как и трех предыдущих, повлекут за собой трудные переговоры о коалиции и ничем в итоге не завершатся.
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После выборов в сентябре у премьера Биньямина Нетаньяху и лидера оппозиции Бени Ганца не получилось по очереди сформировать правительство.
По итогам подсчета 91% голосов на парламентских выборах в Израиле лидирует оппозиционный альянс «Кахоль Лаван».
На парламентских выборах в Израиле «Ликуд» получает 23,73 процента голосов. Вторым с результатом в 19,06 процента идет его основной конкурент – левоцентристский «Сионистский союз».