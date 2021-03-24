В Израиле прошли четвертые за два года выборы в парламент

Наблюдатели не исключают вероятности проведения в ближайшем будущем пятых выборов, если переговоры о коалиции ничем в итоге не завершатся.

Уже четвертые за два года парламентские выборы в Израиле прошли во вторник при высокой явке. На 120 кресел в парламенте претендуют кандидаты от 37 партий. По данным ЦИК, в Израиле для участия в выборах зарегистрированы 6,578 млн избирателей.

Через неделю президент Израиля Реувен Ривлин начнет консультации с представителями прошедших в Кнессет партий, по итогам которых должен поручить одному из депутатов создать правительственную коалицию.

Наблюдатели не исключают вероятности проведения в ближайшем будущем пятых выборов, если результаты нынешнего голосования, как и трех предыдущих, повлекут за собой трудные переговоры о коалиции и ничем в итоге не завершатся.

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