Под стенами Офиса президента прошла акция «Нет смертельной вакцинации!»
Также протестующие хотят, чтобы Кабмин отменил тотальный масочный режим в «красных» зонах.
В Киеве возле здания Офиса президента прошел митинг людей, скептически относящихся к вакцинации от коронавируса. Об этом сообщают Телеграм-каналы.
Акция называется «Нет смертельной вакцинации». Митингующие требовали от президента наложить вето на закон №5247, который освобождает производителей COVID-вакцин от любой ответственности за последствия применения вакцин.
Верховная Рада на внеочередном заседании в пятницу, 19 марта, одобрила закон, которым производителей вакцин или их поставщиков освобождают от ответственности за любые последствия прививок.
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