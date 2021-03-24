Под стенами Офиса президента прошла акция «Нет смертельной вакцинации!»

Также протестующие хотят, чтобы Кабмин отменил тотальный масочный режим в «красных» зонах.

В Киеве возле здания Офиса президента прошел митинг людей, скептически относящихся к вакцинации от коронавируса. Об этом сообщают Телеграм-каналы.

Акция называется «Нет смертельной вакцинации». Митингующие требовали от президента наложить вето на закон №5247, который освобождает производителей COVID-вакцин от любой ответственности за последствия применения вакцин.

Верховная Рада на внеочередном заседании в пятницу, 19 марта, одобрила закон, которым производителей вакцин или их поставщиков освобождают от ответственности за любые последствия прививок.

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