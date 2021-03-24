В Кремле рассказали о вакцинации Путина

Какой вакциной привили Путина, знает только он и его врач, говорит Песков. Президент РФ чувствует себя хорошо, заверил он.

Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо после первой прививки от коронавируса, рассказал в среду, 24 марта, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он утверждает, что не знает, какой вакциной привили главу государства.

«Мы еще вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, который делал ему эту прививку», – сказал Песков.

По его словам, вторую дозу вакцины Путин получит «недельки через три».

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