В США можно купить Tesla за биткоины

По словам Маска, за пределами Соединенных Штатов Америки купить автомобиль Tesla можно будет в течение текущего года.

Tesla разрешила клиентам платить за свои электромобили биткоинами. Об этом в среду, 24 марта, заявил глава компании Илон Маск в Twitter.

«Теперь вы можете купить Tesla за биткоины», – написал Маск.

Отмечается, что компания не будет конвертировать криптовалюту в фиатные деньги.

По словам гендиректора, возможность оплаты автомобиля биткоинами за пределами Соединенных Штатов будет доступна в конце этого года.

Еще в начале февраля Tesla объявила об инвестициях в биткоин 1,5 миллиарда долларов, предупредив о планах начать принимать криптовалюта в качестве оплаты за свои товары. В свою очередь Илон Маск назвал безрассудством соответствующие инвестиции возглавляемой им компании.

«Биткоин – почти такая же чушь, как бумажные деньги. Ключевое слово – «почти», – заявил глава Tesla.

Он также подчеркнул, что действия компании не отражают его мнение напрямую.

«Иметь немного биткоинов, что является просто менее глупой формой ликвидности, чем наличные, достаточно безрассудно для компании из S&P 500», – добавил предприниматель

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