Утверждена численность весеннего призыва в армию
В ходе весенней кампании в армию призовут менее 14,3 тысяч граждан. Только половина из них будут служить в ВСУ.
Кабинет министров на заседании в среду, 24 марта, утвердил численность призыва на срочную воинскую службу в апреле-июне в количестве 14 246 человек.
Так, в ВСУ будут направлены 6500 человек, в Нацгвардию – 4 646, в Госпогранслужбу – 2500 и еще 600 человек – в Государственную специальную службу транспорта.
На проведение призыва выделили 66 млн грн, из которых 30,11 млн грн – на проведение призыва в ВСУ, 21,52 млн грн – в Нацгвардию, 11,58 млн грн – в Госпогранслужбу и 2,77 млн грн – в Госспецтрансслужбу.
Объем расходов на одного призывника составляет 4633 грн, из них 4,540 грн для выплаты денежной помощи призывникам.
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В нынешнем году на срочную службу будут призывать с 18 лет, тогда как в последние годы призывали с 20.
По состоянию на ноябрь в ряды Вооруженных сил Украины призвано около 5 тыс. человек на срочную военную службу из 9,01 тыс. необходимых.