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17:00 24 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Утверждена численность весеннего призыва в армию

В ходе весенней кампании в армию призовут менее 14,3 тысяч граждан. Только половина из них будут служить в ВСУ.

Кабинет министров на заседании в среду, 24 марта, утвердил численность призыва на срочную воинскую службу в апреле-июне в количестве 14 246 человек.

Так, в ВСУ будут направлены 6500 человек, в Нацгвардию – 4 646, в Госпогранслужбу – 2500 и еще 600 человек – в Государственную специальную службу транспорта.

На проведение призыва выделили 66 млн грн, из которых 30,11 млн грн – на проведение призыва в ВСУ, 21,52 млн грн – в Нацгвардию, 11,58 млн грн – в Госпогранслужбу и 2,77 млн грн – в Госспецтрансслужбу.

Объем расходов на одного призывника составляет 4633 грн, из них 4,540 грн для выплаты денежной помощи призывникам.

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Тэги: армия, призыв
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