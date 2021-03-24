Новый вектор развития ДНУ: массовые увольнения, сокращение зарплаты преподавателей, засекречивание жалованья руководства, травля проректора

К этому стоит добавить кулуарное распределение средств университета среди групп влияния, покровительство вымогательства и отключение ВУЗа от электричества за неуплату.

Данные процессы стартовали в Днепровском национальном университете им О. Гончара три месяца назад – с момента назначения нового и. о. ректора Ольги Соколенко. 5 января текущего года ее утвердили в должности.

8 апреля в ДНУ состоятся очередные выборы ректора. В прошлом месяце кандидатуру Ольги Соколенко в качестве кандидата выдвинул коллектив юридического факультета. Согласно инсайдерской информации решение по этому поводу в коллективе принималось не единогласно. Аналогичная ситуация наблюдалась при выдвижении первого проректора Олега Дробахина.

Преподавателей ДНУ заставляют голосовать за одного из кандидатов на должность ректора

http://vlasti.net/news/326549

Примерно через двадцать дней после назначения Ольги Соколенко в ДНУ запланировали сократить штат преподавателей. «Новый и. о. ректора, но «схемы» те же самые. Конечно, вопрос стоит адресовать Министерству образования… Но и руководству учебного заведения, которое нерационально использовало средства, чаще просто обогащалось на ресурсах ДНУ», – говорится в сообщении группы в Фейсбук «Правдивые новости ДНУ».

В днепровском университете запланировали массовое увольнение преподавателей, – источник (ФОТО)

https://dnepr.news/news/v-dneprovskom-universitete-zaplanirovali-massovoe-uvol-nenie-prepodavateley-istochnik-foto

Как отмечает паблик, во второй декаде февраля в ДНУ наблюдалось кулуарное распределение средств между «старыми» и «старыми-новыми» в лице так называемых «рабочих групп Соколенко». Цель – окончательное хищение денег и имущества ДНУ; тотальное сокращение профессорско-преподавательского состава до назначения нового ректора.

Кроме массового увольнения, в феврале преподавателей обязали написать заявления «за свой счет», чтобы они «добровольно» отказались от получения зарплаты за три дня февраля и несколько дней марта.

Ольга Соколенко подтвердила: работников ДНУ «просят помочь университету», взять отпуск за свой счет. Чтобы не нарушать законодательство, преподавателей «попросили» самостоятельно уйти в отпуск. Кто сможет приспособится к новым условиям, тот выживет. Остальные, как было запланировано администрацией, покинут университет.

Ранее журналисты опубликовали заготовленные бланки заявлений от имени преподавателей.

Преподавателей днепровского университета оставили без зарплаты (ФОТО)

https://dnepr.news/news/prepodavateley-dneprovskogo-universiteta-ostavili-bez-zarplaty-foto

На фоне «обрезки» зарплаты коллективу руководство ДНУ синхронно засекретило персональное жалованье. В университете отказались предоставлять данные СМИ с формулировкой: информационный запрос журналистов требует «значительных интеллектуальных усилий и наложение чрезмерного бремени на сотрудников соответствующих подразделений ДНУ».

В днепровском университете засекретили информацию о зарплатах руководства (ФОТО)

https://dnepr.news/news/v-dneprovskom-universitete-zasekretili-informaciyu-o-zarplatah-rukovodstva-foto

Следующая мотивировка, почему информацию предоставлять не будут, – за период с сентября 2020 года по февраль 2021 года университетом управляло «много людей». Кроме того, и. о. ректора сослалась на то, что в запросе не указано, для чего журналистам необходима информация о зарплатах руководителей ДНУ.

В днепровском университете незаконно засекретили зарплаты руководства (ФОТО)

https://dnepr.news/news/v-dneprovskom-universitete-nezakonno-zasekretili-informaciyu-o-zarplatah-rukovodstva-foto

Напомним, финансовые проблемы в ДНУ имели место и прежде. Однако это не мешало экс-ректору Николаю Полякову выписывать себе внушительные премии и надбавки к зарплате.

Отметим, в прошлом Ольга Соколенко была помощником депутата Днепровского городского совета от «Партии регионов» Николая Полякова. А его дочь Татьяну Шевченко, во время выборов ректора ДНУ, нынешний и. о. открыто поддерживала – рекламировала ее конференцию.

Ректор днепровского университета была помощником депутата-»регионала» (ФОТО)

https://dnepr.news/news/rektor-dneprovskogo-universiteta-byla-pomoschnikom-deputata-regionala-foto

Кстати, Ольга Соколенко также отказалась предоставлять информацию относительно условий аренды помещений ДНУ фирмой «Вис-медик», принадлежащей мужу Татьяны Шевченко.

Преподаватели ДНУ считают, что дочь бывшего ректора превратит ВУЗ в семейный бизнес

http://vlasti.net/news/323436

Еще один штрих системы управления и. о. ректора – в ДНУ покрывают преподавателя, которая пыталась обеспечить вуз антисептиками за счет студентов. Уполномоченный по вопросам предотвращения коррупции в ДНУ заявил, что преподаватель Юлия Датченко (ее обвинили в принуждении к закупке антисептиков) никаких закупок не осуществляла.

После инцидента стало известно – этот вопрос в университете решили «замять». По мнению руководства ДНУ, вымогательство со стороны преподавателя для обеспечения университета средствами защиты за счет студентов не является незаконным.

В днепровском университете покрывают преподавателя, который вымогал деньги (ФОТО)

https://dnepr.news/news/v-dneprovskom-universitete-pokryvayut-prepodavatelya-kotoryy-vymogal-den-gi-foto

Тему с вымогательством «похоронили». Но одновременно активировали другую. Подконтрольный Ольги Соколенко руководитель профсоюза ДНУ Евгений Снида организовал проверку в отношение проректора по административно-хозяйственной работе Николая Ружина. Журналистам удалось выяснить, что действия профсоюзного лидера кто-то корректирует с целью смещения проректора. Раньше Евгений Снида был лоялен к экс-ректору Николаю Полякову, помощницей которого являлась Ольга Соколенко, и уже имел опыт смещения конкурентов ректора.

В Днепровском университете «обезвредили» конкурента ректора

https://dnepr.news/news/v-dneprovskom-universitete-obezvredili-konkurenta-rektora

По информации источника в ДНУ Николай Ружин не входит в «группы влияния Ольги Соколенко». Вероятно, поэтому приняли решение устранить его с помощью председателя профкома.

В днепровском университете руководитель профсоюза «натравил» проверку на вуз

https://dnepr.news/news/v-dneprovskom-universitete-rukovoditel-profsoyuza-natravil-proverku-na-vuz?fbclid=IwAR2AySKCzJOQawEvg61gYHHDLo4RmKn6TLksfs5iU2D1Z2sRMMfFMbtuVoQ

И последнее. Спустя три месяце управления ДНУ Ольгой Соколенко стало известно - университет могут обесточить от электроэнергии за долги. Правда, заявление поставщика – компании YASNO – в ДНУ назвали неправдивым.

В Днепре четырем университетам и колледжам могут обрезать свет

https://dnepr.news/news/v-dnepre-chetyrem-universitetam-i-kolledzham-mogut-obrezat-svet