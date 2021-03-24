Каковы шансы «Урала» сохранить место в РПЛ на следующий сезон

Реакция тренера и капитана «Урала» на проигрыш в Кубке России и ситуацию в РПЛ. Какие задачи стоят перед командой.

Реакция тренера и капитана «Урала» на проигрыш в Кубке России и ситуацию в РПЛ. Какие задачи стоят перед командой.

Шансы «Урала» на спасение в РПЛ

Екатеринбургский «Урал» разгромно проиграл футболистам Уфы в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России. Наставник команды Юрий Матвеев трагедии из этого не делает – главное, остаться в высшем футбольном дивизионе. Солидарен с тренером и капитан клуба Денис Кулаков.

- «Кубковые матчи всегда отличаются особым накалом. Уповать на качество газона нет смысла – поле одинаковое для обеих команд. Просто, уфимцам больше повезло – они свои моменты реализовали и допустили меньше ошибок в защите, мы – нет. Отсюда и такой результат. Трагедии не делаем – для нас важнее чемпионат, в котором отдадим все силы ради сохранения прописки в Премьер-Лиге. Уверен, с этим проблем возникнуть не должно», – рассказал капитан ФК «Урал» Денис Кулаков.

Задачи «Урала» на весеннюю часть

Главный тренер Юрий Матвеев остался недоволен игрой команды в матче против «Уфы», но находит и положительные моменты:

- «Не считаю результат закономерным – уж точно наши ребята не заслуживали разгромного поражения. Да, во многих аспектах мы уступили сопернику, было допущено немало ошибок. Ничего, главное после таких проигрышей сделать правильные выводы. Как показали матчи первых туров после возобновления РПЛ, футболисты услышали наши подсказки и пожелания, и нам удалось выдать беспроигрышную серию. Верю, что тенденция продолжиться и дальше, и команда не опустится в таблице ниже, чем находится сейчас».

Накануне старта сезона от «Урала» никто не ждал выдающихся результатов, хотя руководство клуба и надеялось, что удастся побороться за места верхней части таблицы. Юрий Матвеев приоткрыл тайну и поделился задачей, которая поставлена сейчас:

- «Этот сезон – отличная возможность наиграть состав и определиться, с кем из игроков будем стремиться к выполнению более серьезных задач в будущем. По первым матчам в плане самоотдачи претензий нет ни к кому – все выкладываются на максимуме, каждый хочет выходить и играть. Это радует не только меня, но и руководство клуба, которое полностью нас поддерживает, за что им большое спасибо. Конкретная задача одна – в каждом матче цепляться за очки. Обещаю, что в каждом матче биться будем до последней секунды».

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