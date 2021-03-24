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19:02 24 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Президент утвердил Стратегию деоккупации Крыма. Опубликован текст документа

Правительство считает, что это поможет вернуть полуостров.

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 11 марта о Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В правительстве надеются, что Стратегия по деоккупации Крыма поможет Украине вернуть оккупированный полуостров. Также Стратегия дает четкий сигнал международному сообществу, что Украина последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности, уточняется в сообщении. Этот документ также является призывом к объединению международных усилий в защите норм международного права и развитии мира и безопасности в Европе.

Работа над документом продолжалась более года при участии представителей многих институтов, в частности, Меджлиса крымскотатарского народа.
«Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова РФ, который дает четкий указатель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма», — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

На сайте президента сегодня в среду, 24 марта, опубликован текст Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма.

Стратегия состоит из преамбулы и 97 пунктов, которые разбиты на общие положения, руководящие принципы, приоритетные направления и так далее. Она предполагает создание Крымской платформы.

В документе говорится, что оккупированные Крым и Севастополь являются неотъемлемыми частями Украины.

Источник:
Тэги: Крымская платформа, Стратегию деоккупации Крыма
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