В Украине вторая смерть после COVID-вакцинации?

У провизора аптеки военного госпиталя случился инсульт через сутки после укола.

В Украине зафиксировали вторую смерть после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав в среду, 24 марта.

«24 марта в 7:10 в городской клинической больнице №3 г. Черновцы зафиксирована смерть провизора аптеки военного госпиталя. Министерство здравоохранения выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего», – сказано в сообщении.

Предварительно установлено, что причиной смерти стал острый мозговой инсульт – мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

В департаменте здравоохранения Черновицкой области уточняют, что 15 марта мужчина получил COVID-прививку вакциной Covishield / AstraZeneca. Вакцинацию работников военного госпиталя осуществляла мобильная бригада.

«16 марта в 17:25 мужчину доставила бригада экстренной медицинской помощи в городскую клиническую больницу №3, где лечился по поводу инсульта. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще девять человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано», – подчеркнули в МОЗ.

Глава мобильной бригады говорит, что вакцинировали работников военного госпиталя, пациент перенес вакцинацию нормально, жалоб на состояние здоровья человек не высказывал.

Теперь точную причину смерти установит патологоанатомическое исследование.

23 марта в Одесской области умерла военнослужащая по контракту, которая двумя днями ранее получила прививку от коронавируса. Позже в Минздраве назвали причину смерти привитой военной. Получившая вакцину от коронавируса женщина умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности, говорят в ведомстве.

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