Украинцев призвалм не употреблять слово «Донбасс»

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал избегать употребления слова «Донбасс» – оно, по его мнению, навязано страной-агрессором.

«Слова «Донбасс» нет ни в одном нормативном правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией – «народ Донбасса», «выбор Донбасса», «Донбасс не поставят на колени». Нам надо четко придерживаться наших нормативно правовых документов… Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить», – сказал Данилов в ходе форума «Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур».

Секретарь СНБО добавил, что это создает новые предпосылки врагу начинать разговоры о развале Украины.

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