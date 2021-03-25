Зеленский поздравил сборную Украины, сыгравшую вничью с французами
Матч между сборными Украины и Франции по футболу закончился со счетом 1:1. Поединок проходил в пригороде Парижа Сен-Дени без зрителей.
Матч Украина – Франция был первым для украинской сборной в рамках отборочного тура ЧМ-2022.
Глава государства Владимир Зеленский поздравил игроков и тренера украинской сборной по футболу с ничейным результатом. Сообщение опубликовано на странице президента в Twitter в ночь из среды на четверг, 25 марта.
«Ничья на выезде с чемпионами мира – not bad. Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, полученным несмотря на солидные кадровые потери! Вперед, Украина!» – написал Зеленский
Новости по теме
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о потенциально совершенном трансфере полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Виктора Коваленко.
В обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Украины сохранила свое 24 место.