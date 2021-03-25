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05:24 25 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский поздравил сборную Украины, сыгравшую вничью с французами

Матч между сборными Украины и Франции по футболу закончился со счетом 1:1. Поединок проходил в пригороде Парижа Сен-Дени без зрителей.

Матч Украина – Франция был первым для украинской сборной в рамках отборочного тура ЧМ-2022.

Глава государства Владимир Зеленский поздравил игроков и тренера украинской сборной по футболу с ничейным результатом. Сообщение опубликовано на странице президента в Twitter в ночь из среды на четверг, 25 марта.

«Ничья на выезде с чемпионами мира – not bad. Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, полученным несмотря на солидные кадровые потери! Вперед, Украина!» – написал Зеленский

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Тэги: сборная Украины, футбол
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