Папа Франциск снизил зарплаты священникам в Ватикане

Папа римский решил снизить заработную плату кардиналам на 10%. Также меньше денег будут получать и большинство других священнослужителей, работающих в Ватикане.

Папа сделал это для сохранения рабочих мест служащих, так как пандемия затронула и доходы Святого престола, пишет Reuters.

Понтифик издал указ, вводящий сокращения с 1 апреля. Его святейшество уверено, что большинство служащих от денежных сокращений не пострадают.

До этого папа неоднократно заявлял, что не хочет увольнять людей в столь сложный экономический период.

Известно, что кардиналы в Ватикане получают зарплату в размере около 4-5тысяч евро в месяц. При этом большинство священнослужителей и монахинь больше защищены от экономического спада, поскольку живут в религиозных общинах. У них гораздо меньше расходов на жизнь.

Агентство сообщает, что в 2021 году Ватикан ожидает дефицит около 50 млн евро. Доходы составят около 213 млн евро, что на 30% меньше по сравнению с прошлым годом.

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