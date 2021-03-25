Папа Франциск снизил зарплаты священникам в Ватикане
Папа римский решил снизить заработную плату кардиналам на 10%. Также меньше денег будут получать и большинство других священнослужителей, работающих в Ватикане.
Папа сделал это для сохранения рабочих мест служащих, так как пандемия затронула и доходы Святого престола, пишет Reuters.
Понтифик издал указ, вводящий сокращения с 1 апреля. Его святейшество уверено, что большинство служащих от денежных сокращений не пострадают.
До этого папа неоднократно заявлял, что не хочет увольнять людей в столь сложный экономический период.
Известно, что кардиналы в Ватикане получают зарплату в размере около 4-5тысяч евро в месяц. При этом большинство священнослужителей и монахинь больше защищены от экономического спада, поскольку живут в религиозных общинах. У них гораздо меньше расходов на жизнь.
Агентство сообщает, что в 2021 году Ватикан ожидает дефицит около 50 млн евро. Доходы составят около 213 млн евро, что на 30% меньше по сравнению с прошлым годом.
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