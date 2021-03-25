Новый вектор развития ДНУ: массовые увольнения, сокращение зарплаты преподавателей, засекречивание жалованья руководства, травля проректора
К этому стоит добавить кулуарное распределение средств университета среди групп влияния, покровительство вымогательства и отключение ВУЗа от электричества за неуплату.
Данные процессы стартовали в Днепровском национальном университете им О. Гончара три месяца назад – с момента назначения нового и. о. ректора Ольги Соколенко. 5 января текущего года ее утвердили в должности.
8 апреля в ДНУ состоятся очередные выборы ректора. В прошлом месяце кандидатуру Ольги Соколенко в качестве кандидата выдвинул коллектив юридического факультета. Согласно инсайдерской информации решение по этому поводу в коллективе принималось не единогласно. Аналогичная ситуация наблюдалась при выдвижении первого проректора Олега Дробахина.
Преподавателей ДНУ заставляют голосовать за одного из кандидатов на должность ректора
Примерно через двадцать дней после назначения Ольги Соколенко в ДНУ запланировали сократить штат преподавателей. «Новый и. о. ректора, но «схемы» те же самые. Конечно, вопрос стоит адресовать Министерству образования… Но и руководству учебного заведения, которое нерационально использовало средства, чаще просто обогащалось на ресурсах ДНУ», – говорится в сообщении группы в Фейсбук «Правдивые новости ДНУ».
В днепровском университете запланировали массовое увольнение преподавателей, – источник (ФОТО)
https://dnepr.news/news/v-dneprovskom-universitete-zaplanirovali-massovoe-uvol-nenie-prepodavateley-istochnik-foto
Как отмечает паблик, во второй декаде февраля в ДНУ наблюдалось кулуарное распределение средств между «старыми» и «старыми-новыми» в лице так называемых «рабочих групп Соколенко». Цель – окончательное хищение денег и имущества ДНУ; тотальное сокращение профессорско-преподавательского состава до назначения нового ректора.
Кроме массового увольнения, в феврале преподавателей обязали написать заявления «за свой счет», чтобы они «добровольно» отказались от получения зарплаты за три дня февраля и несколько дней марта.
Ольга Соколенко подтвердила: работников ДНУ «просят помочь университету», взять отпуск за свой счет. Чтобы не нарушать законодательство, преподавателей «попросили» самостоятельно уйти в отпуск. Кто сможет приспособится к новым условиям, тот выживет. Остальные, как было запланировано администрацией, покинут университет.
Ранее журналисты опубликовали заготовленные бланки заявлений от имени преподавателей.
Преподавателей днепровского университета оставили без зарплаты (ФОТО)
https://dnepr.news/news/prepodavateley-dneprovskogo-universiteta-ostavili-bez-zarplaty-foto
На фоне «обрезки» зарплаты коллективу руководство ДНУ синхронно засекретило персональное жалованье. В университете отказались предоставлять данные СМИ с формулировкой: информационный запрос журналистов требует «значительных интеллектуальных усилий и наложение чрезмерного бремени на сотрудников соответствующих подразделений ДНУ».
В днепровском университете засекретили информацию о зарплатах руководства (ФОТО)
https://dnepr.news/news/v-dneprovskom-universitete-zasekretili-informaciyu-o-zarplatah-rukovodstva-foto
Следующая мотивировка, почему информацию предоставлять не будут, – за период с сентября 2020 года по февраль 2021 года университетом управляло «много людей». Кроме того, и. о. ректора сослалась на то, что в запросе не указано, для чего журналистам необходима информация о зарплатах руководителей ДНУ.
В днепровском университете незаконно засекретили зарплаты руководства (ФОТО)
https://dnepr.news/news/v-dneprovskom-universitete-nezakonno-zasekretili-informaciyu-o-zarplatah-rukovodstva-foto
Напомним, финансовые проблемы в ДНУ имели место и прежде. Однако это не мешало экс-ректору Николаю Полякову выписывать себе внушительные премии и надбавки к зарплате.
Отметим, в прошлом Ольга Соколенко была помощником депутата Днепровского городского совета от «Партии регионов» Николая Полякова. А его дочь Татьяну Шевченко, во время выборов ректора ДНУ, нынешний и. о. открыто поддерживала – рекламировала ее конференцию.
Ректор днепровского университета была помощником депутата-»регионала» (ФОТО)
https://dnepr.news/news/rektor-dneprovskogo-universiteta-byla-pomoschnikom-deputata-regionala-foto
Кстати, Ольга Соколенко также отказалась предоставлять информацию относительно условий аренды помещений ДНУ фирмой «Вис-медик», принадлежащей мужу Татьяны Шевченко.
Преподаватели ДНУ считают, что дочь бывшего ректора превратит ВУЗ в семейный бизнес
Еще один штрих системы управления и. о. ректора – в ДНУ покрывают преподавателя, которая пыталась обеспечить вуз антисептиками за счет студентов. Уполномоченный по вопросам предотвращения коррупции в ДНУ заявил, что преподаватель Юлия Датченко (ее обвинили в принуждении к закупке антисептиков) никаких закупок не осуществляла.
После инцидента стало известно – этот вопрос в университете решили «замять». По мнению руководства ДНУ, вымогательство со стороны преподавателя для обеспечения университета средствами защиты за счет студентов не является незаконным.
В днепровском университете покрывают преподавателя, который вымогал деньги (ФОТО)
https://dnepr.news/news/v-dneprovskom-universitete-pokryvayut-prepodavatelya-kotoryy-vymogal-den-gi-foto
Тему с вымогательством «похоронили». Но одновременно активировали другую. Подконтрольный Ольги Соколенко руководитель профсоюза ДНУ Евгений Снида организовал проверку в отношение проректора по административно-хозяйственной работе Николая Ружина. Журналистам удалось выяснить, что действия профсоюзного лидера кто-то корректирует с целью смещения проректора. Раньше Евгений Снида был лоялен к экс-ректору Николаю Полякову, помощницей которого являлась Ольга Соколенко, и уже имел опыт смещения конкурентов ректора.
В Днепровском университете «обезвредили» конкурента ректора
https://dnepr.news/news/v-dneprovskom-universitete-obezvredili-konkurenta-rektora
По информации источника в ДНУ Николай Ружин не входит в «группы влияния Ольги Соколенко». Вероятно, поэтому приняли решение устранить его с помощью председателя профкома.
В днепровском университете руководитель профсоюза «натравил» проверку на вуз
https://dnepr.news/news/v-dneprovskom-universitete-rukovoditel-profsoyuza-natravil-proverku-na-vuz?fbclid=IwAR2AySKCzJOQawEvg61gYHHDLo4RmKn6TLksfs5iU2D1Z2sRMMfFMbtuVoQ
И последнее. Спустя три месяце управления ДНУ Ольгой Соколенко стало известно - университет могут обесточить от электроэнергии за долги. Правда, заявление поставщика – компании YASNO – в ДНУ назвали неправдивым.
В Днепре четырем университетам и колледжам могут обрезать свет
https://dnepr.news/news/v-dnepre-chetyrem-universitetam-i-kolledzham-mogut-obrezat-svet
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