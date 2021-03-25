Нардепа подозревают в неуплате 97 млн грн налогов

Подозреваемый занимался предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Народному депутату Украины сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов более чем 97 млн грн. Об этом в четверг, 25 марта, сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

Подозреваемый, фамилия которого не называется, начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка Киевской области многоквартирных жилых домов для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений в них. Регистрацию в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица он не осуществил.

«После завершения возведения домов, он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость и передало ему более 360 млн грн дохода от этих операций», – говорится в сообщении.

Доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал, как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.

По информации источников РБК-Украина, речь идет о народном депутате из группы За майбутнє Викторе Мялике.

Ему сообщили о подозрении по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов, совершенное лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).

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