Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японии

Обе северокорейские ракеты преодолели около 450 км и приземлились вне экономической зоны Японии.

Две баллистические ракеты, запущенные из Северной Кореи в направлении Японии, упали в море в нейтральных водах. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на Reuters.

«По словам премьер-министра Японии, Северная Корея запустила две баллистические ракеты в море вблизи побережья Японии, усилив напряжение в преддверии Олимпийских игр в Токио и повысив давление на новую администрацию Байдена в Вашингтоне», – говорится в материале.

Отмечается, что обе северокорейские ракеты преодолели около 450 км и приземлились вне экономической зоны Японии.

«Мы решительно протестуем и осуждаем эти действия как угрозу миру и безопасности нашей страны и региона, а также как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН», заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Он подчеркнул, что удостоверится в безопасности во время Олимпиады и подробно обсудит вопрос Северной Кореи во время визита в Вашингтон в следующем месяце.

Как передает BBC, сам Байден во вторник вечером, 23 марта, на брифинге рассказал, что не считает запуск провокацией.

По данным СМИ, администрация Байдена проявляет осторожность в публичном описании своего отношения к Северной Корее, заявляя, что проводит всеобъемлющий обзор политики после взаимодействия президента Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

В середине марта стало известно, что США уже месяц пытаются через различные каналы связаться с представителями Северной Кореи, но пока ответа нет.

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