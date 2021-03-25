Сестра Ван Гога оплатила свое лечение в психбольнице, продав 17 картин художника

У самого художника также были проблемы с психическим здоровьем.

Виллемина — младшая сестра Винсента ван Гога, провела 40 лет в психиатрической больнице и оплатила свое лечение, продав 17 картин брата. Это стало известно из ранее не опубликованной переписки членов семьи художника, хранящейся в архивах музея Ван Гога в Амстердаме.

Письма будут обнародованы на страницах книги историка искусств Виллема-Яна Верлиндена «Сестры Ван Гог». Она выйдет в апреле, пишет Artnet News.

«Сестрам Ван Гога приходилось продавать его картины, чтобы заработать себе на жизнь. Он в некотором смысле обеспечивал их даже спустя долгое время после своей смерти по мере того, как становился все более и более известным, и цены на его картины росли», — цитирует Верлиндена The Guardian.

Виллемине поставили диагноз «шизофрения» и в 1902 году поместили в психиатрическую больницу в городе Эрмело. Там младшая сестра Ван Гога и скончалась в 1941-м.

У самого художника также были проблемы с психическим здоровьем. Его лечащий врач поставил ему диагноз «эпилепсия». Современные ученые предполагают, что художник страдал от биполярного и пограничного расстройства личности. Специалисты из Медицинского центра университета Гронингена считают, что у Ван Гога также случались приступы белой горячки.

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