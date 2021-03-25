В СБУ рассказали о «ЧВК» экс-нардепа Семенченко

Бывший депутат организовал фактически частную военную компанию, которые запрещены в Украине, говорят в СБУ.

В СБУ рассказали подробности создания частного военизированного формирования бывшим нардепом Семеном Семенченко и агентом НАБУ Евгением Шевченко. Детали дела в четверг, 25 марта, сообщил начальник главного управления СБУ в Киеве и области Олег Головаш.

«На первом этапе реализации мы предъявили шесть подозрений основным фигурантам, которые фактически возглавляли те или иные направления деятельности этой частной военной компании (ЧВК). Подозрения еще будут обязательно…Назначено еще ряд исследований и экспертиз, по результатам которых будут еще другие подозрения», – сказал он.

По словам силовика, Семенченко и Шевченко в 2018 году организовали на территории одного из иностранных государств общественную организацию охранных услуг, которая фактически стала частной военной компанией, деятельность которых в Украине запрещена.

«Задокументировано, что Семенченко пользовался Шевченко и зарегистрировал на территории иностранного государства частную военную компанию. Подготовка наших граждан происходила для трудоустройства за границу. По действующему законодательству это противоправно, это фактически наемничество», – пояснил он.

Он уточнил, что СБУ икриминирует Семенченко «не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а тот факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял, обеспечивал снаряжением вместе с Шевченко незаконное воинское формирование».

Головаш пояснил, что Семенченко, «был фактически организатором, руководителем и непосредственно составлял трудовые контракты и договоры, ему объявлено о подозрении по ч.3 ст.260 УК».

«Евгению Шевченко, который выполнял ролевое участие, а именно, обеспечивал поиск каналов финансирования и поставки военной амуниции, специального снаряжения, техсредств и боеприпасов, уведомлен о подозрении по ч.2 ст.260. Также час назад мы дополнительно предъявили подозрение Шевченко по ч.2 ст.133 УК (совершение преступления в составе группы)», – уточнил Головаш.

«Изъяли документы, подтверждающие деятельность на территории Украины частной военной компании и подготовке к совершению преступления – наемничества, их вводили в заблуждение, что они работают в частной охранной компании», – отметил Головаш.

В СБУ также добавили, что Шевченко подозревается в причастности к организации канала товаров военного назначения из России, товар реализовывали на украинские предприятия.

«Факт создания ЧВК мы рассматриваем как угрозу совершения преступления, предусмотренного статьей УК «наемничество» лицами, которые входили в состав НВФ, в том числе самого Семенченко», – добавил он.

Ходатайства об избрании фигурантам дела меры пресечения направлены в Печерский райсуд Киева. Заседание должно состояться сегодня вечером.

«Есть еще много эпизодов противоправной деятельности, которые мы будем документировать», – отметил

Головаш добавил, что СБУ с лета 2020 года проверяет деятельность общественных организацией и охранных структур.

Ранее в СБУ сообщили, что в данное ЧВК входило около 150 человек. При обысках изъяли арсенал оружия.

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