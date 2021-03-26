НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
01:53 26 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лукашенко не дал своим противникам отметить День Воли

Более 100 человек задержаны в Минске и других белорусских городах во время акций ко Дню Воли. Массовых акций, которые обычно проводятся в этот день, не состоялось.

Полиция на улицах Минска 25 марта

Массовых акций, которые обычно проводятся в этот день, не состоялось. Центр Минска заранее заблокировала милиция.

В других городах люди собирались небольшими группами во дворах.

Многие активисты были задержаны превентивно, в том числе накануне неофициального праздника.

Журналисты сообщают о немногочисленных акциях по всей стране. Например, в Минске над проспектом Независимости неизвестный поднял в небо бело-красно-белый флаг. На месте гибели протестующего Александра Тарайковского в августе у метро «Пушкинская» появились белые и красные цветы.

Источник:
Тэги: Александр Лукашенко, Республика Беларусь, День Воли
Loading...

Новости по теме

Лукашенко уже присмотрел себе преемников

Александр Лукашенко заявил, что уже присмотрел нескольких «своих» человек, которые могли бы возглавить страну после него.

Лукашенко назвал условия своего ухода от власти

Александр Лукашенко пообещал провести честные и открытые президентские выборы «после того, как будут готовы все необходимые документы».

Российские христиане сравнили Лукашенко с царем Иродом

Священники и миряне Русской православной церкви, верующие Римско-Католической церкви и прихожане других христианских церквей обратилась с открытым письмом к христианам Беларуси.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты