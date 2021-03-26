Лукашенко не дал своим противникам отметить День Воли
Более 100 человек задержаны в Минске и других белорусских городах во время акций ко Дню Воли. Массовых акций, которые обычно проводятся в этот день, не состоялось.
Массовых акций, которые обычно проводятся в этот день, не состоялось. Центр Минска заранее заблокировала милиция.
В других городах люди собирались небольшими группами во дворах.
Многие активисты были задержаны превентивно, в том числе накануне неофициального праздника.
Журналисты сообщают о немногочисленных акциях по всей стране. Например, в Минске над проспектом Независимости неизвестный поднял в небо бело-красно-белый флаг. На месте гибели протестующего Александра Тарайковского в августе у метро «Пушкинская» появились белые и красные цветы.
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