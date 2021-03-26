Навальный заявил об издевательствах в колонии
Адвокаты посетили оппозиционера в исправительной колонии и он передал им два официальных обращения к российским властям.
Как сообщает Reuters, накануне адвокаты посетили Алексея Навального в исправительной колонии ИК-2, которая расположена в 100 км от Москвы. Оппозиционер передал им два официальных обращения к российским властям, в которых изложены обстоятельства издевательств.
Оппозиционный политик заявил в своих обращениях, что в прошлом месяце администрация тюрьмы ответила отказом на просьбу пройти обследование у гражданского врача, несмотря на сильные боли в спине и онемение ноги.
«Я считаю ухудшение моего здоровья прямым следствием действий и бездеятельности работников Федеральной службы исполнения наказаний, специально направленных на отказ мне в надлежащей медицинской помощи и подрыв моего здоровья», – написал он.
Он сказал, что его лишают сна охранники, которые будили его каждый час в течение ночи – это практика, которую он сравнивает с пытками.
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Алексей Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области.
Это персональные санкций в отношении силовиков, причастных к аресту и вынесению приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному.