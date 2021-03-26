Навальный заявил об издевательствах в колонии

Адвокаты посетили оппозиционера в исправительной колонии и он передал им два официальных обращения к российским властям.

Как сообщает Reuters, накануне адвокаты посетили Алексея Навального в исправительной колонии ИК-2, которая расположена в 100 км от Москвы. Оппозиционер передал им два официальных обращения к российским властям, в которых изложены обстоятельства издевательств.

Оппозиционный политик заявил в своих обращениях, что в прошлом месяце администрация тюрьмы ответила отказом на просьбу пройти обследование у гражданского врача, несмотря на сильные боли в спине и онемение ноги.

«Я считаю ухудшение моего здоровья прямым следствием действий и бездеятельности работников Федеральной службы исполнения наказаний, специально направленных на отказ мне в надлежащей медицинской помощи и подрыв моего здоровья», – написал он.

Он сказал, что его лишают сна охранники, которые будили его каждый час в течение ночи – это практика, которую он сравнивает с пытками.

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