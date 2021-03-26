В США впервые утвердили женщину-трансгендера помощником министра
Рэйчел Левин, педиатр по образованию, возглавляла Министерство здравоохранения в штате Пенсильвания.
Сенат США одобрил назначение Рэйчел Левин на должность помощника министра здравоохранения США. Она стала первой женщиной-трансгендером, утвержденной на высокую должность в федеральном правительстве.
Ранее Левин, педиатр по образованию, возглавляла Министерство здравоохранения в штате Пенсильвания.
Во время представления кандидатуры Левин в январе президент США Джо Байден выразил уверенность, что при ее руководстве будет сделан значительный прогресс в преодолении пандемии COVID-19.
Лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер назвал назначение историческим.
«Утверждение Рэйчел Левин представляет собой важный этап для американского общества ЛГБТ. Она станет первым открытым трансгендером, которого когда-либо утверждали в Сенате США. Арка истории длинная, но она наклоняется в сторону справедливости», – заявил Шумер перед голосованием в среду.
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Президент США Джо Байден в понедельник отменил введенный его предшественником запрет на службу трансгендеров в вооруженных силах.
Штат Делавэр избрал первого в истории США сенатора, который открыто является трансгендером. Сара Макбрайд открыто выступала за права ЛГБТ.
Операция будет оплачена в соответствии с внутренней директивой ведомства, касающейся службы трансгендеров, передает ФАН.