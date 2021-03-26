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05:21 26 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США впервые утвердили женщину-трансгендера помощником министра

Рэйчел Левин, педиатр по образованию, возглавляла Министерство здравоохранения в штате Пенсильвания.

Сенат США одобрил назначение Рэйчел Левин на должность помощника министра здравоохранения США. Она стала первой женщиной-трансгендером, утвержденной на высокую должность в федеральном правительстве.

Ранее Левин, педиатр по образованию, возглавляла Министерство здравоохранения в штате Пенсильвания.

Во время представления кандидатуры Левин в январе президент США Джо Байден выразил уверенность, что при ее руководстве будет сделан значительный прогресс в преодолении пандемии COVID-19.

Лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер назвал назначение историческим.

«Утверждение Рэйчел Левин представляет собой важный этап для американского общества ЛГБТ. Она станет первым открытым трансгендером, которого когда-либо утверждали в Сенате США. Арка истории длинная, но она наклоняется в сторону справедливости», – заявил Шумер перед голосованием в среду.

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Тэги: США, трансгендеры
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