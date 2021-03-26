Судья попросил прощения за неправильно засчитанный гол в ворота сборной Украины

В отборочном матче ЧМ-2022 в Париже счет открыл ударом с угла штрафной Антуан Гризманн. Но его партнер по команде был в положении вне игры.

Антуан Гризманн открыл счет ударом с угла штрафной



Сборная Украины удачно стартовала в отборочной кампании чемпионата мира-2022, сыграв в Париже вничью с чемпионами мира – 1:1. Открыл счет изящным ударом с угла штрафной Антуан Гризманн.

Однако на повторах было видно, что в момент приема мяча партнер игрока Бенжамен Павар находился в положении вне игры.

Но в первых отборочных матчах не использовалась система VAR, и немецкий арбитр встречи Тобиас Штилер понадеялся на лайнсмена Марко Ахмюллера, который, как оказалось, ошибся.

Впрочем, Ахмюллер достаточно быстро осознал, что гол французы забили из положения вне игры.

Перед выходом команд на второй тайм Марко переговорил с главным тренером украинской сборной Андреем Шевченко и, якобы, попросил прощения за незафиксированный офсайд у Павара.

Тэги: сборная Украины, футбол