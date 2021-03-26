В МИДе РФ нервно отреагировали на санкции Украины против российских СМИ
В России вспомнили о правах человека
На этой неделе в украинский санкционный список включили десятки российских компаний, в том числе ряд сайтов.
В России нервно отреагировали на санкции Украины против российских СМИ, которые ввел в действие президент Владимир Зеленский. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их наступлением на свободу слова. Об этом она сказала сегодня в пятницу, 26 марта, на брифинге.
«Мы расцениваем подобные шаги как идущие вразрез с основополагающими принципами обеспечения свободы слова и плюрализма мнений, а также не соответствующие духу Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Видим в этом продолжение линии на установление цензуры, зачистку информационного пространства от неугодных медиа, дискриминацию руcскоязычных граждан, устрашение всех инакомыслящих», – заявила Захарова.
Она призвала профильные международные организации отреагировать на новые санкции Украины в отношении РФ.
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