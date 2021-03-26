В Украине за сутки привили 18 тысяч человек
Вакцинация в Украине держится на уровне предыдущего дня – более 18 тысяч прививок по всей стране.
За прошедшие сутки в Украине прививки от коронавируса получили более 18 тысяч человек. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
«18 738 человек привито от COVID-19 за сутки 25 марта 2021 в Украине», – написал Степанов.
Он отметил, что всего с начала прививочной кампании в стране привито 174 325 человек.
Министр отметил, что прививки проводилось 168 мобильными бригадами по иммунизации и 483 пунктами прививки.
Он также отметил, что по состоянию на 25 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 349 713 человек.
Напомним, днем ранее сообщалось о 18 561 привитом от коронавируса за сутки.
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