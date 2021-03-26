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14:30 26 Марта 2021 Просмотров 119   КомментариевКомментарии

Газпром: Северный поток-2 достроят в этом году

На данный момент работы по строительству газопровода выполнены на 90-92%, говорят в компании.

Российский газопровод Северный поток-2 достроят в этом году. Об этом в пятницу, 26 марта, заявил председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков, сообщает ТАСС.

«Работа активная идет, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось», – сказал он.

Зубков добавил, что на данный момент работы выполнены на 90-92%.

При этом ранее компания-участник проекта Uniper оценила готовность Северного потока-2 в 98%.

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Тэги: Россия, Газпром, строительство, СП-2
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