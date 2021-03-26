Во Львове с железнодорожного вокзала эвакуировали 300 человек

Полиция установила, что к инциденту причастен 31- летний житель города Дрогобыч.

Во Львове с железнодорожного вокзала станции Львов из-за сообщения о возможном взрыве в ночь на 26 марта эвакуировали 300 пассажиров и 30 работников. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечается, что 25 марта в 23:45 в полицию поступило анонимное сообщение: «На площади Дворцовой заложена взрывчатка, до взрыва осталось 37 минут».

«Проведенным обследованием территории железнодорожного вокзала станции «Львов» (пл. Дворцовая, 1) взрывчатых материалов, веществ, устройств не обнаружено. Из помещения вокзала эвакуированы 300 пассажиров и 30 человек персонала. Движение поездов не останавливалось», – говорится в сообщении.

Полиция установила, что к инциденту причастен житель города Дрогобыч 1989 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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