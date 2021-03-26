Отстраненный глава КСУ не явился в суд и получил еще один протокол

Глава КСУ Александра Тупицкого не уведомил о наличии реального конфликта интересов.

В пресс-службе НАПК сообщили, что протокол составлен на основании того, что Тупицкий не уведомил о наличии реального конфликта интересов.

«Александр Тупицкий не сообщила КСУ о конфликте интересов, который возник у него на основании направления в Суд обращение ГБР о совершении им же дисциплинарного проступка. Тупицкий отменил распоряжение о заседании, на котором должен был рассматриваться это обращение ГБР», — пояснили в НАПК.

Там уточнили, что 9 марта текущего года в Конституционный суд поступило обращение от представителя ГБР, который сообщал о совершении Тупицкого существенного дисциплинарного проступка, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями, несовместимо со статусом судьи, в 2013—2014 годах.

Сегодня, 26 марта, также должно было состояться заседание Голосеевского районного суда в Киеве. Судья должен был рассмотреть два протокола в отношении Тупицкого о конфликте интересов, документы были составлены в феврале. Отстраненный глава КСУ не явился на заседание. Суд не смог рассмотреть дело.

Ранее Тупицкий, комментируя информацию о крымском имуществе, подтвердил, что владеет земельным участком в Крыму. Он утверждает, что не внес его в реестр, поскольку не знает, как это сделать.

Тэги: глава ксу, Александр Тупицкий