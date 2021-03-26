Ивано-Франковск готовится ослабить карантин
В последние дни в городе фиксировали все меньше летальных случаев, а накануне – ни одного.
Ивано-Франковск еще неделю будет в красной зоне карантина. Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив в видеообращении в пятницу, 26 марта.
По его словам, в последние дни фиксировалось все меньше летальных случаев, а за вчерашние сутки – ни одного.
«Сегодня вечером должна быть областная комиссия. Однако, мы приняли внутреннее решение, чтобы с понедельника поэтапно открывать детские сады и начальные классы», – сказал Марцинкив.
При этом власти все еще советуются с родительской общественностью: хотят ли они, чтобы открывались те или иные заведения.
На прошлой неделе в Ивано-Франковске заявили о положительной динамике по COVID. После затяжного ухудшения ситуации в областном центре Прикарпатья констатировали уменьшение числа госпитализированных.
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