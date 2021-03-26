Ученые поняли, почему алкоголь нарушает координацию

Нейробиологи выяснили, что алкоголь нарушает координацию из-за того, что окисляется до ацетата в мозжечке, а не в печени.

Нейробиологи из США выяснили, что алкоголь нарушает координацию из-за того, что окисляется до ацетата в мозжечке, а не в печени, как считалось ранее. О результатах исследования пишет Naked Science.

Ацетат — это метаболит этанола, который взаимодействует с гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК) — тормозным нейромедиатором центральной нервной системы. Именно он отвечает за то, как ведет себя человек под воздействием алкоголя.

Ученые считали, что в мозг попадают уже продукты распада ацетата, а сам процесс происходит в печени. Но исследования в различных областях мозга показали, что окисление ацетата может происходить и в мозге. Особенно экспрессия выражена в мозжечке, отвечающем за координацию.

Команда провела эксперимент на мышах и подтвердила свои выводы.

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