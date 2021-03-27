В матче НХЛ шайба застряла в маске голкипера
«Миннесота Уайлд» на домашнем «Эксел Энерджи-центре» принимала «Сент-Луис Блюз» и одержала победу со счетом 2:0.
На 34-й минуте встречи произошел редкий эпизод. Американский защитник гостей Джастин Фолк совершил от синей линии мощный бросок по воротам.
Однако голкипер «Миннесоты» Кем Тальбо сделал сейв собственной вратарской маской – шайба попала в шлем хоккеиста и застряла в его хоккейной маске.
Бросок был такой силы, что Тальбо пришлось эту часть вратарской амуниции заменить.
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