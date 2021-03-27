Ватикан к Пасхе бесплатно вакцинирует 1200 бездомных
В Ватикане пройдет кампания вакцинации для бедных, в рамках которой в течение Страстной недели перед Пасхой 1200 бездомных получат ту же вакцину, которой прививали папу Франциска.
Для проведения кампании будут использованы дозы вакцины от производителя Pfizer/BioNTech, закупленные Святым престолом, а также подаренные римской инфекционной больницей Lazzaro Spallanzani через Ватиканскую комиссию по COVID-19.
«Чтобы конкретизировать различные призывы папы Франциска, чтобы никто не был исключен из кампании прививки от COVID-19, во время Страстной недели, в контексте приближения воскресенья Пасхи, будет проведена вакцинация 1200 человек из числа бедных, которые особенно подвергаются опасности заразиться», – говорится в сообщении Ватикана.
Прививки будут проводиться в структуре, оборудованной в фойе зала Павла VI в Ватикане. Кампания будет проводиться силами медработников и волонтеров, работающих в амбулатории «Мать Милосердия», расположенной вблизи площади Святого Петра, работников ватиканского департамента здравоохранения и гигиены и волонтеров из «Института солидарной медицины» и больницы Lazzaro Spallanzani.
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