Ватикан к Пасхе бесплатно вакцинирует 1200 бездомных

В Ватикане пройдет кампания вакцинации для бедных, в рамках которой в течение Страстной недели перед Пасхой 1200 бездомных получат ту же вакцину, которой прививали папу Франциска.

Для проведения кампании будут использованы дозы вакцины от производителя Pfizer/BioNTech, закупленные Святым престолом, а также подаренные римской инфекционной больницей Lazzaro Spallanzani через Ватиканскую комиссию по COVID-19.

«Чтобы конкретизировать различные призывы папы Франциска, чтобы никто не был исключен из кампании прививки от COVID-19, во время Страстной недели, в контексте приближения воскресенья Пасхи, будет проведена вакцинация 1200 человек из числа бедных, которые особенно подвергаются опасности заразиться», – говорится в сообщении Ватикана.

Прививки будут проводиться в структуре, оборудованной в фойе зала Павла VI в Ватикане. Кампания будет проводиться силами медработников и волонтеров, работающих в амбулатории «Мать Милосердия», расположенной вблизи площади Святого Петра, работников ватиканского департамента здравоохранения и гигиены и волонтеров из «Института солидарной медицины» и больницы Lazzaro Spallanzani.

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