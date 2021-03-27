Украинке доверили судить матч отбора на ЧМ-2022
Екатерина Монзуль получила назначение на матч отбора Чемпионата мира-2022 между сборными Австрии и Фарерских островов.
Ассистентами Монзуль будут Александр Жуков и Виктор Матяш. Четвертый арбитр – Денис Шурман.
Примечательно, что украинка станет второй женщиной, которая будет судить матчи отбора на мировое первенство.
Опередить Екатерину, причем лишь на одни сутки, сможет француженка Стефани Фраппар, которая обслужит поединок между сборными Нидерландов и Латвии. Игра пройдет 27 марта в Амстердаме.
Австрия и Фарерские острова сыграют в воскресенье, 28 марта. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.
В прошлом году Монзуль впервые в карьере отработала в официальном матче сборных, рассудив встречу Сан-Марино и Гибралтара в Лиге наций.
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