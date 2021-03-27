Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого

Президент отменил указы от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда Украины. Соответствующий указ был подписан сегодня, 27 марта.

«Отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжают выполнять свои полномочия, создающие угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина», – говорится в указе, подписанном Зеленским.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

В конце декабря президент Владимир Зеленский отстранил главу КСУ от должности «ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса». А 26 февраля президент повторно отстранил главу КСУ еще на месяц.

В свою очередь КСУ признал указ Зеленского превышением полномочий. Судьи пришли к выводу, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои служебные обязанности,но в здание суда его не пускают. Позже в КСУ заявили, что Тупицкий продолжает работать, хоть и дистанционно.