Все АЗС Украины ждет проверка – Минрегион
Ежегодно Украина теряет миллиарды из-за нелегальных АЗС. Все автозаправки будут подвергнуты проверке.
Ежегодно Украина теряет миллиарды из-за того, что в стране работают нелегальные АЗС.
Об этом рассказал министр развития громад и территорий Алексей Чернышов во время встречи с руководством Нефтегазовой ассоциации Украины и с представителями сетей автозаправочных станций, сообщает сайт ведомства.
На встрече обсуждалась проблема незаконной торговли горючим и детенизация рынка нефтепродуктов.
«В результате совместной работы должна быть пресечена деятельность всех нелегальных автозаправочных станций. Продолжается работа по выявлению незаконного оборота горючего. Все АЗС в Украине пройдут проверку», – сказал министр.
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