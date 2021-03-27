Все АЗС Украины ждет проверка – Минрегион

Ежегодно Украина теряет миллиарды из-за нелегальных АЗС. Все автозаправки будут подвергнуты проверке.

Ежегодно Украина теряет миллиарды из-за того, что в стране работают нелегальные АЗС.

Об этом рассказал министр развития громад и территорий Алексей Чернышов во время встречи с руководством Нефтегазовой ассоциации Украины и с представителями сетей автозаправочных станций, сообщает сайт ведомства.

На встрече обсуждалась проблема незаконной торговли горючим и детенизация рынка нефтепродуктов.

«В результате совместной работы должна быть пресечена деятельность всех нелегальных автозаправочных станций. Продолжается работа по выявлению незаконного оборота горючего. Все АЗС в Украине пройдут проверку», – сказал министр.

Он назвал стратегические задачи министерства – это закрытие теневого рынка топлива, поддержка прозрачной Он назвал стратегические задачи министерства – это закрытие теневого рынка топлива, поддержка прозрачной фискализации, а также создание условий для прогнозирования цен на топливо.

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