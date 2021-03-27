Сегодня ночью переходим на летнее время

Как это сделать максимально безболезненно для организма.

Сегодня в ночь с субботы на воскресенье, 28 марта, нужно будет перевести стрелки часов на час вперед. И уже в это воскресенье мы проснемся на час раньше. Адаптация организма, желание заедать стресс, головная боль, сухость во рту, невнимательность на дорогах – вот неполный список последствий перехода на летнее время.

Смартфоны, планшеты, компьютеры, фитнесс-браслеты и “умные” часы переведут время автоматически. Вручную не забудьте перевести стрелки на механических часах, а также на кнопочных старых телефонах, у которых нет подключения к интернету.

Те, кто против перехода на летнее время, ожидали от ВР положительного решения, но этого не произошло. Во втором чтении парламентарии в своем большинстве не поддержали законопроект.

Но раз перевода стрелок часов не избежать, то важно позаботиться о своем здоровье и самочувствии.

Перевод стрелок на час вперед в первую очередь “бьет” по здоровью метеочувствительных людей, самочувствию пожилых, а также тех, у кого есть хронические заболевания. Проведено немало исследований, доказывающих, что нарушение циркадных ритмов (то есть циклических колебаний интенсивности биопроцессов, связанных со сменой дня и ночи) организма – вредно.

Более ранний подъем – это потеря для нашего организма важного, ресурсного времени, поскольку мы теряем часы сна, – это ощутимо для нашего организма. Недосыпание влияет на наши биоритмы, тем самым нарушая режим сна и бодрствования, – говорят психологи. – У многих людей смена режима, недосыпание вызывает стресс и желание этот стресс заедать. Итог – накопление лишних килограммов. Не говоря уже о снижении работоспособности и общем недомогании.

Не огорчайтесь, если вы вспомнили о переходе на летнее время только сегодня, и не успели заранее постараться ложиться спать раньше или еще как-либо подготовиться. Это не поздно сделать сейчас.

Чтобы пережить переход на летнее время как можно легче, вы можете следовать этим советам уже сегодня, а также несколько дней после перевода стрелок. Итак, постарайтесь:

Лечь пораньше спать, даже хотя бы на полчаса, сегодня, завтра и послезавтра. Обратите внимание на свой завтрак, он должен быть насыщенным, лучше есть около 8:30. Обедать стоит до 15:00, особенно обратите внимание на поедание сладкого, старайтесь разумно подходить к употреблению сладостей. Если очень хочется, то съешьте кусочек черного шоколада или немного сухофруктов в этот период. Усилить активные прогулки, прогуляться несколько километров на выходных, ходить пешком пару остановок с работы или на работу. Отказаться от жирных продуктов на ужин, это поможет облегчить органам пищеварения переваривание пищи. Пить меньше кофе – лучше заменить его травяным чаем.

И, конечно же, старайтесь сохранить позитивный настрой, поддерживать близких, и самому заручиться поддержкой друзей!

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