НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
19:00 27 Марта 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Карантинные качели: Минздрав второй раз за день обновил перечень регионов в зонах карантина

В красной теперь 10 вместо 13.

Министерство здравоохранения во второй раз за день, 27 марта, обновило распределение областей в карантинных зонах. Ранее в красную попало большинство регионов Украины — 13. Теперь ведомство сократило перечень до 10.

Так, из перечня регионов, которые ранее оказались в красной зоне, убрали Ровенскую, Черниговскую и Черкасскую области. Там остались Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая области.

После обновления данных к оранжевому уровню эпидопасности теперь относятся Винницкая, Волынская. Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.
В желтой зоне осталась Херсонская область.

Источник:
Тэги: красная зона, МОЗ Украины
Loading...

Новости по теме

В Украине увеличилось количество «красных» зон

На сегодня в Украине 13 «красных» областей, 11 «оранжевых» и одна «желтая». «Зеленых» регионов нет.

В Раде призывают заблаговременно подготовиться к локдауну

Вице-спикер Верховной Рады призывает срочно провести заседание, чтобы подготовить план действий на случай введения жесткого карантина.

МОЗ Украины внес Польшу и Великобританию в список стран «красной зоны»

Количество стран в «красном» списке увеличилось с 47 до 49.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты