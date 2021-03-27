Карантинные качели: Минздрав второй раз за день обновил перечень регионов в зонах карантина
В красной теперь 10 вместо 13.
Министерство здравоохранения во второй раз за день, 27 марта, обновило распределение областей в карантинных зонах. Ранее в красную попало большинство регионов Украины — 13. Теперь ведомство сократило перечень до 10.
Так, из перечня регионов, которые ранее оказались в красной зоне, убрали Ровенскую, Черниговскую и Черкасскую области. Там остались Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая области.
После обновления данных к оранжевому уровню эпидопасности теперь относятся Винницкая, Волынская. Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.
В желтой зоне осталась Херсонская область.
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