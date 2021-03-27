Семья во Франции получила квартиру в наследство и нашла в ней шедевр Фрагонара за 1,5 млн евро

«Читающего философа» выставят на аукцион 26 июня.

Семья из департамента Марна нашла в гостиной полученной по наследству квартиры забытую картину XVIII века. Это «Читающий философ» Жана-Оноре Фрагонара. Шедевр провисел на стене около ста лет, годами на него никто не обращал внимание. На аукционе за картину надеются выручить 1,5-2 миллиона евро (135-180 миллионов рублей), пишет France24.

Эксперты практически с первого взгляда узнали почерк художника, все сомнения развеяла подпись на обратной стороне полотна. Жан-Оноре Фрагонар написал там тонким курсивом свою фамилию.

«Читающего философа» выставят на аукцион 26 июня. Эксперт Стефан Пинта заявил, что картина — уменьшенный вариант, но не копия похожей работы Фрагонара «Философ». Она хранится в Гамбургском кунстхалле.

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