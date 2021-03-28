Минздрав Украины уменьшил количество «красных» зон
Об этом свидетельствуют обновленные показатели для определения регионов с распространением ковида, обнародованные на сайте министерства.
Министерство здравоохранения Украины уменьшило количество «красных» карантинных регионов с 13 до 10.
«Оранжевыми» стали Ровенская, Черкасская и Черниговская области.
В «красной зоне» остались Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая области.
В «зеленой» зоне нет ни одного региона Украины.
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