Минздрав Украины уменьшил количество «красных» зон

Об этом свидетельствуют обновленные показатели для определения регионов с распространением ковида, обнародованные на сайте министерства.

Министерство здравоохранения Украины уменьшило количество «красных» карантинных регионов с 13 до 10.

«Оранжевыми» стали Ровенская, Черкасская и Черниговская области.

В «красной зоне» остались Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая области.

В «зеленой» зоне нет ни одного региона Украины.

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