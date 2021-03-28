Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по климату
Среди приглашенных – президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава КНР Си Цзиньпин.
Также в саммите примут участие несколько лидеров бизнеса и общественных деятелей.
Как сообщили в Белом доме, саммит будет сосредоточен на вопросах сокращения парниковых выбросов, чтобы избежать повышения мировой температуры, потепления на 1,5 градуса по Цельсию, экономической выгоде от принятия мер и внедрения технологий, которые могут уменьшить выбросы. Белый дом заявляет, что о информация о саммите будет открыто публиковаться.
За мероприятием можно будет следить онлайн.
Напомним, в феврале США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение.
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