НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
02:01 28 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по климату

Среди приглашенных – президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава КНР Си Цзиньпин.

Также в саммите примут участие несколько лидеров бизнеса и общественных деятелей.

Как сообщили в Белом доме, саммит будет сосредоточен на вопросах сокращения парниковых выбросов, чтобы избежать повышения мировой температуры, потепления на 1,5 градуса по Цельсию, экономической выгоде от принятия мер и внедрения технологий, которые могут уменьшить выбросы. Белый дом заявляет, что о информация о саммите будет открыто публиковаться.

За мероприятием можно будет следить онлайн.

Напомним, в феврале США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение.

Источник:
Тэги: саммит, изменения климата
Loading...

Новости по теме

К концу века лето в Северном полушарии будет длиться полгода

К такому выводу пришли ученые из Американского союза геофизиков.

Ученые прогнозируют новый рекорд потепления на планете

19 из последних 20 лет входят в двадцатку самых жарких, а последние 6 лет занимают первые шесть строчек в этом рейтинге.

Лидеры G7 не смогли убедить Трампа поддержать соглашение по климату

Советник президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон заявил, что взгляды Трампа в вопросе климата «формируются».

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты