Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по климату

Среди приглашенных – президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава КНР Си Цзиньпин.

Также в саммите примут участие несколько лидеров бизнеса и общественных деятелей.

Как сообщили в Белом доме, саммит будет сосредоточен на вопросах сокращения парниковых выбросов, чтобы избежать повышения мировой температуры, потепления на 1,5 градуса по Цельсию, экономической выгоде от принятия мер и внедрения технологий, которые могут уменьшить выбросы. Белый дом заявляет, что о информация о саммите будет открыто публиковаться.

За мероприятием можно будет следить онлайн.

Напомним, в феврале США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение.

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