В Лос-Анджелесе обокрали Бейонсе на миллион долларов
Неизвестные обокрали три складских помещения, в которых хранились вещи популярной певицы и актрисы Бейонсе.
Речь идет о трех складах, которые находятся в Лос-Анджелесе. Бейонсе арендовала их у продюсерской фирмы Parkwood Entertainment.
Грабители устроили нападение на них дважды. Преступники вынесли дорогие сумки и платья певицы. Жертвой стал один из стилистов Бейонсе.
Бейонсе – певица в стиле RnB. Она также является музыкальным продюсером, актрисой, танцовщицей и моделью. Ее диски разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров.
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