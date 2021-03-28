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03:06 28 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Лос-Анджелесе обокрали Бейонсе на миллион долларов

Неизвестные обокрали три складских помещения, в которых хранились вещи популярной певицы и актрисы Бейонсе.

Речь идет о трех складах, которые находятся в Лос-Анджелесе. Бейонсе арендовала их у продюсерской фирмы Parkwood Entertainment.

Грабители устроили нападение на них дважды. Преступники вынесли дорогие сумки и платья певицы. Жертвой стал один из стилистов Бейонсе.

Бейонсе – певица в стиле RnB. Она также является музыкальным продюсером, актрисой, танцовщицей и моделью. Ее диски разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров.

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Тэги: ограбление, Бейонсе
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